12 Hari, Polda Jabar Bongkar 74 Kasus Curanmor, 91 Orang Tersangka Ditangkap

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jawa Barat membongkar 74 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan kejahatan jalanan dalam operasi selama 12 hari.

Sebanyak 91 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengungkapan kasus yang tersebar di berbagai wilayah hukum Jawa Barat tersebut.

Pengungkapan ini dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar bersama jajaran Satreskrim Polres melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).

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Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes I Gede Adhi Mulyawarman mengatakan operasi penindakan tersebut berlangsung sejak 27 Oktober hingga 7 November 2026.

Operasi itu merupakan tindak lanjut arahan Kapolri dan Kapolda Jabar untuk merespons keresahan masyarakat terhadap maraknya kejahatan jalanan.

"Pada hari ini kami jajaran Ditreskrimum Polda Jabar beserta Satreskrim jajaran menyampaikan rilis pengungkapan curanmor. Hal ini merupakan arahan Bapak Kapolri dan Kapolda Jabar dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat," kata Adhi di Mapolda Jabar, Senin (9/11/2026).

Adhi menjelaskan, dari total 74 laporan polisi yang berhasil diungkap, sebanyak 73 merupakan kasus pencurian kendaraan bermotor dan satu kasus pencurian dengan kekerasan (curas).

Dari 91 tersangka yang diamankan, polisi mengidentifikasi tiga kelompok berdasarkan peran masing-masing dalam jaringan kejahatan tersebut.