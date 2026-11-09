Dijanjikan Gaji Fantastis di Malaysia, 2 Gadis Bandung Justru Jadi Korban TPPO

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Janji pekerjaan dengan penghasilan fantastis di Malaysia justru berujung eksploitasi seksual.

Dua perempuan muda asal Kabupaten Bandung berinisial SSA (19) dan KL (18) diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah diberangkatkan secara ilegal tanpa dokumen perjalanan.

Polresta Bandung telah menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam jaringan perekrutan dan pengiriman korban tersebut.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban yang kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Satreskrim Polresta Bandung.

"Awalnya ada informasi yang dilaporkan kepada kami oleh korban. Mereka mendapatkan tawaran pekerjaan di Malaysia dengan iming-iming penghasilan yang sangat besar," kata Tri dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung, Senin (9/11).

Namun, kenyataan yang dialami kedua korban jauh berbeda dari janji para pelaku.

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Setibanya di Malaysia, mereka justru diduga dieksploitasi untuk bekerja sebagai PSK.

Tri menjelaskan, dua tersangka yang telah diamankan berinisial AF (24) dan IE (24).