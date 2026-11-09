Sempat Koma dengan Luka Bakar 80 Persen, Remaja Korban Pembakaran Nenek di Depok Meninggal

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kabar duka datang dari kasus penganiayaan terhadap seorang remaja berinisial LA yang dibakar oleh neneknya sendiri berinisial M di Kota Depok, Jawa Barat.

LA dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (8/11/2026) setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit (RS) Fatmawati.

Kabar meninggalnya korban tersebut dibenarkan oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Depok, AKP Tamar Bekti.

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“Iya betul (meninggal dunia),” ujar Tamar saat dikonfirmasi.

Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah korban langsung dibawa dari RS Fatmawati menuju rumah duka. Korban kemudian dimakamkan pada Minggu sore.

“Sore ini langsung dimakamkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, LA menjadi korban pembakaran yang diduga dilakukan oleh neneknya sendiri pada Senin (26/10/2026).

Peristiwa tersebut bermula ketika korban tidak menjemput neneknya di rumah seorang teman.