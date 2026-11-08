Ketua Harian PA GMNI Jabar Pamriadi Desak Penyadap Prabowo Dihukum Mati jika Terbukti Makar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua Harian DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Barat Pamriadi meminta pelaku dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, dijatuhi hukuman mati jika terbukti melakukan tindak pidana makar.

Dia menilai penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa.

Terlebih, dugaan tersebut justru menyeret orang-orang dari lingkungan institusi yang memiliki kewenangan tinggi.

Pamriadi menyebut tindakan tersebut berpotensi membahayakan keamanan negara apabila informasi strategis milik Presiden sampai jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Jika terbukti makar, saya berharap pelaku diberi hukuman maksimal, yaitu hukuman mati," kata Pamriadi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Minggu (8/10/2026).

Menurut dia, posisi Presiden sangat strategis karena menyimpan berbagai informasi penting dan rahasia negara. Kebocoran informasi tersebut bisa membawa konsekuensi serius bagi kepentingan nasional.

"Hukuman maksimal menjadi masuk akal melihat potensi kerusakan yang bisa disebabkan oleh tindakan penyadapan ini. Presiden itu orang yang memegang banyak rahasia negara. Jika rahasia negara itu sampai bocor kepada pihak asing atau kepada pihak jahat, maka tamat sudah nasib negara kita," ujar Pamriadi.

Pamriadi juga mempertanyakan dugaan keterlibatan orang dalam pada perkara tersebut. Dia menyayangkan apabila kewenangan yang diberikan institusi justru digunakan untuk melakukan tindakan yang berpotensi merugikan negara.