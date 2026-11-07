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Polisi Masih Dalami Kejiwaan Nenek Pembakar Cucu di Depok

Sabtu, 07 November 2026 – 15:55 WIB
Polisi Masih Dalami Kejiwaan Nenek Pembakar Cucu di Depok - JPNN.com Jabar
Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi sebut kasus bocah berinisial LA (16 tahun) yang dibakar oleh nenek angkatnya berinisial MA masih terus berlanjut.

Diketahui, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin (26/10/2026).

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan, pelaku sudah dilakukan pemeriksaan psikologis.

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“Jadi perkembangan terakhir sudah dilakukan pemeriksaan psikologi dan sedang menunggu hasil dari RS Polri,” ucap Hendra dikutip Sabtu (7/10/2026).

Saat ini, sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan.

“Sementara itu untuk saksi sudah empat orang yang diperiksa,” jelasnya.

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Ia menutukan, saat ini korban sudah sedikit membaik, meski kesadarannya masih naik turun.

“Sekarang (korban) sudah mulai sadar tapi masih naik turun ya untuk kesadarannya, dan masih di rawat di RS,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Polisi menyebut, nenek yang bakar cucunya sudah dilakukan pemeriksaan psikologis dan masih menunggu hasil dari rumah sakit

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Lutviatul Fauziah

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TAGS   kota depok Polres Metro Depok nenek bakar cucunya Nenek bakar cucu di Depok

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