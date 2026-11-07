Polisi Masih Dalami Kejiwaan Nenek Pembakar Cucu di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi sebut kasus bocah berinisial LA (16 tahun) yang dibakar oleh nenek angkatnya berinisial MA masih terus berlanjut.

Diketahui, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin (26/10/2026).

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan, pelaku sudah dilakukan pemeriksaan psikologis.

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“Jadi perkembangan terakhir sudah dilakukan pemeriksaan psikologi dan sedang menunggu hasil dari RS Polri,” ucap Hendra dikutip Sabtu (7/10/2026).

Saat ini, sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan.

“Sementara itu untuk saksi sudah empat orang yang diperiksa,” jelasnya.

Ia menutukan, saat ini korban sudah sedikit membaik, meski kesadarannya masih naik turun.

“Sekarang (korban) sudah mulai sadar tapi masih naik turun ya untuk kesadarannya, dan masih di rawat di RS,” tandasnya. (mcr19/jpnn)