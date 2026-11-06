Kasat Narkoba hingga Penyidik Polresta Karawang Ditahan Terkait Dugaan Pembebasan Pengedar Obat Keras

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Sebanyak delapan anggota Polresta Karawang ditahan di tempat khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat.

Mereka diamankan terkait dugaan pembebasan pengedar obat keras tertentu yang sebelumnya ditangani Polresta Karawang.

Wakapolresta Karawang AKBP Afrian Satya Permadi mengatakan, pengamanan terhadap delapan anggota tersebut dilakukan langsung oleh Ditresnarkoba Polda Jabar.

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Mereka kini menjalani penahanan di tempat khusus untuk kepentingan pemeriksaan.

"Anggota diamankan langsung oleh Ditresnarkoba Polda Jabar dan yang bersangkutan juga sudah dilakukan penahanan di tempat khusus di Ditresnarkoba," kata Afrian di Karawang, Jumat (6/11).

Dari delapan anggota yang diamankan, salah satunya merupakan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Karawang, Kompol Awa.

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Selain itu, terdapat dua perwira, termasuk pejabat tersebut, serta anggota yang menjabat kepala unit dan enam penyidik.

Afrian menegaskan, tindakan terhadap para anggota tersebut dilakukan tanpa pandang bulu berdasarkan hasil pengawasan internal.