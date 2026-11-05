Modus Terapis Pijat, Perhiasan Nenek 62 Tahun di Depok Senilai Rp27 Juta Raib

jabar.jpnn.com, DEPOK - Nenek berinisial M (62 tahun) diduga menjadi korban penipuan dan pencurian perhiasan dengan modus terapis pijat di kawasan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan perhiasan seberat 14 gram dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp27 juta.

Peristiwa itu terjadi di rumah korban pada Senin (2/11/2026). Saat itu, korban hendak menjalani pijat oleh seorang terapis yang datang ke kediamannya.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra, menjelaskan bahwa sebelum melakukan pemijatan, terapis tersebut meminta korban melepaskan perhiasan yang sedang dikenakannya.

Korban kemudian meletakkan perhiasan tersebut di atas sofa.

“Pelaku meminta pelapor untuk melepaskan perhiasan, sehingga pelapor meletakkan perhiasannya di sofa,” ujar Hendra.

Tidak lama kemudian, tiga orang datang ke rumah korban. Mereka mengaku sebagai teman dari terapis tersebut.

Saat korban sedang menjalani perawatan dengan merendam kaki, salah satu orang yang datang beralasan hendak mengambil tisu.