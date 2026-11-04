JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal SDN Cipayung 4 Depok Dibobol Maling, Delapan Infokus dan Laptop Raib, Kerugian Rp60 Juta

SDN Cipayung 4 Depok Dibobol Maling, Delapan Infokus dan Laptop Raib, Kerugian Rp60 Juta

Rabu, 04 November 2026 – 18:00 WIB
SDN Cipayung 4 Depok Dibobol Maling, Delapan Infokus dan Laptop Raib, Kerugian Rp60 Juta - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pencurian. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi pencurian terjadi di SDN Cipayung 4, Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin (2/11/2026).

Sejumlah barang elektronik dan uang tunai dilaporkan hilang setelah beberapa ruangan sekolah ditemukan dalam kondisi pintu rusak.

Guru sekaligus bendahara SDN Cipayung 4, Yeni Sumiati, mengatakan peristiwa tersebut pertama kali diketahui setelah penjaga sekolah menghubunginya.

Baca Juga:

Penjaga sekolah melaporkan adanya sejumlah ruangan yang pintunya diduga dibobol.

Setelah menerima informasi tersebut, para guru dan kepala sekolah mendatangi lokasi.

Mereka kemudian sepakat masuk ke ruangan tanpa menyentuh barang-barang yang ada untuk menjaga kondisi tempat kejadian.

Baca Juga:

“Awalnya penjaga sekolah menghubungi saya setelah melihat beberapa ruangan di sekolah pintunya dibobol. Akhirnya, guru-guru dan kepala sekolah datang dan sepakat masuk tanpa menyentuh apa pun,” ujar Yeni.

Menurut Yeni, pintu ruang kepala sekolah dan ruang tata usaha (TU) ditemukan dalam kondisi rusak.

SDN Cipayung 4 Depok dibobol maling pada Senin (2/11). Delapan infokus, laptop, uang tunai, dan perangkat suara hilang. Kerugian ditaksir Rp60 juta.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok sdn cipayung 4 pencurian Sekolah dibobol maling Polres Metro Depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU