SDN Cipayung 4 Depok Dibobol Maling, Delapan Infokus dan Laptop Raib, Kerugian Rp60 Juta

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi pencurian terjadi di SDN Cipayung 4, Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin (2/11/2026).

Sejumlah barang elektronik dan uang tunai dilaporkan hilang setelah beberapa ruangan sekolah ditemukan dalam kondisi pintu rusak.

Guru sekaligus bendahara SDN Cipayung 4, Yeni Sumiati, mengatakan peristiwa tersebut pertama kali diketahui setelah penjaga sekolah menghubunginya.

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Penjaga sekolah melaporkan adanya sejumlah ruangan yang pintunya diduga dibobol.

Setelah menerima informasi tersebut, para guru dan kepala sekolah mendatangi lokasi.

Mereka kemudian sepakat masuk ke ruangan tanpa menyentuh barang-barang yang ada untuk menjaga kondisi tempat kejadian.

“Awalnya penjaga sekolah menghubungi saya setelah melihat beberapa ruangan di sekolah pintunya dibobol. Akhirnya, guru-guru dan kepala sekolah datang dan sepakat masuk tanpa menyentuh apa pun,” ujar Yeni.

Menurut Yeni, pintu ruang kepala sekolah dan ruang tata usaha (TU) ditemukan dalam kondisi rusak.