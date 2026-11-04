Pura-pura Jadi Polisi dan Tuduh Korban Bawa Narkoba, Pasutri di Bandung Nekat Curi Motor

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pasangan suami istri (pasutri) ditangkap polisi setelah diduga terlibat pencurian sepeda motor di Kota Bandung.

Modus yang digunakan yaitu dengan berpura-pura menjadi polisi dan menuduh korban membawa narkotika.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial S (38) dan W (34). Mereka ditangkap Tim Prabu Polrestabes Bandung di Jalan Otto Iskandardinata, tepatnya di samping GOR Tegalega, Selasa (3/11) sekitar pukul 23.44 WIB.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan penangkapan berawal saat petugas menerima laporan terkait adanya keributan di kawasan tersebut.

Setibanya di lokasi, polisi mendapati sepasang suami istri tengah dikerumuni warga lantaran diduga melakukan pencurian.

"Setibanya tim di tempat tersebut ada sepasang suami istri yang sedang di kerumuni oleh warga karna diduga telah mencuri 1 unit sepeda motor dan 1 buah dompet," kata Asep saat dikonfirmasi, Rabu (4/11).

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Petugas lalu menangkapnya keduanya dan melakukan penggeledahan.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.