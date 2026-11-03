KPK Dalami Aliran Uang Dalam Kasus Upah Pungut Pemkab Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemotongan insentif aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Pendalaman tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai saksi pada 29 Oktober 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rudy berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif upah pungut yang diterima pegawai dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah di lingkungan Pemkab Bogor.

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"Pemeriksaan kepada yang bersangkutan berkaitan dengan dugaan praktik pemotongan atas insentif upah pungut yang diterima pegawai dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Pemkab Bogor," kata Budi Prasetyo.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

Kasus ini bermula pada 20 Agustus 2026, ketika KPK meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bogor.

Saat itu, KPK menyatakan tidak melakukan OTT di wilayah tersebut.

Namun, sehari kemudian, tepatnya 21 Agustus 2026, KPK mengungkapkan telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,5 miliar dalam penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor.