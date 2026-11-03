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Kapolda Jabar Irjen Hengki Ungkap Modus Penyalahgunaan Vape

Selasa, 03 November 2026 – 17:17 WIB
Kapolda Jabar Irjen Hengki Ungkap Modus Penyalahgunaan Vape - JPNN.com Jabar
Kapolda Jabar Irjen Hengki. Foto: doc. Humas Polda Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengeluarkan Surat Edaran (SE) larangan rokok elektrik atau vape di lingkungan markas kepolisian.

Kapolda Jabar Irjen Hengki mengatakan, penggunaan vape belakangan banyak disalahgunakan. Likuid vape dicampur dengan zat terlarang narkotika.

Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan kepolisian dalam penerapan larangan penggunaan vape bagi anggota kepolisian.

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"Karena dari beberapa macam jenis vape dan sebagainya itu banyak disalahgunakan dengan cara modus terbaru dicampur dengan narkotik. Nah, itu landasannya itu untuk adanya larangan tersebut," kata Hengiki saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).

Hengki menuturkan, larangan penggunaan vape di lingkungan Polri merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri.

Instruksi tersebut disampaikan melalui SE Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri yang mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

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"Kan khususnya untuk internal sudah kami sampaikan semua. Ada perintah dari Bapak Kapolri untuk larang penggunaan vape," ujarnya.

Kendati begitu, ia bilang pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait aturan larangan penggunaan vape secara menyeluruh. Sementara ini, kepolisian lebih dulu melakukan sosialisasi kepada seluruh personel.

Kapolri melarang penggunaan vape di lingkungan Polri. Kapolda Jabar mengungkap alasan di balik kebijakan tersebut.
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