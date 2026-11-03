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Warga Keluhkan Pungli di Tanah Merah Depok, Tim Jaguar Turun Tangan

Selasa, 03 November 2026 – 13:00 WIB
Warga Keluhkan Pungli di Tanah Merah Depok, Tim Jaguar Turun Tangan - JPNN.com Jabar
ilustrasi pungutan liar atau pungli. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga yang beraktivitas di kawasan Tanah Merah, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menjadi sorotan setelah videonya beredar di media sosial.

Dalam video yang viral tersebut, terlihat cekcok antara seorang warga dan seseorang yang diduga meminta uang sebesar Rp20 ribu saat anak warga tersebut bermain di kawasan Tanah Merah.

Warga yang merekam kejadian itu mengaku keberatan dengan permintaan uang tersebut.

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Ia menyebut lokasi itu selama ini digunakan masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas, termasuk bermain layang-layang.

"Setiap hari di sini, tempat orang main layangan, warga sini," ujar warga dalam rekaman video.

Warga tersebut juga menyinggung adanya permintaan uang kepada pengunjung yang membawa kendaraan.

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"Kalau mobil wajar Rp50 ribu dimintain," sambungnya.

Dalam rekaman yang sama, terdengar seseorang melontarkan perkataan kepada warga yang mempersoalkan permintaan uang tersebut.

Viral dugaan pungli Rp20 ribu di Tanah Merah Sukmajaya, Depok. Tim Jaguar turun tangan dan mengamankan seorang pemuda yang diduga terlibat.
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TAGS   pungli kota depok pungutan liar tanah merah Polres Metro Depok video viral media sosial tim jaguar polres metro depok

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