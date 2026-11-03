Warga Keluhkan Pungli di Tanah Merah Depok, Tim Jaguar Turun Tangan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga yang beraktivitas di kawasan Tanah Merah, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menjadi sorotan setelah videonya beredar di media sosial.

Dalam video yang viral tersebut, terlihat cekcok antara seorang warga dan seseorang yang diduga meminta uang sebesar Rp20 ribu saat anak warga tersebut bermain di kawasan Tanah Merah.

Warga yang merekam kejadian itu mengaku keberatan dengan permintaan uang tersebut.

Ia menyebut lokasi itu selama ini digunakan masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas, termasuk bermain layang-layang.

"Setiap hari di sini, tempat orang main layangan, warga sini," ujar warga dalam rekaman video.

Warga tersebut juga menyinggung adanya permintaan uang kepada pengunjung yang membawa kendaraan.

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"Kalau mobil wajar Rp50 ribu dimintain," sambungnya.

Dalam rekaman yang sama, terdengar seseorang melontarkan perkataan kepada warga yang mempersoalkan permintaan uang tersebut.