4 Paket Pengadaan BGN Belum Ada Kabar, Publik Menanti Penjelasan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perkembangan penyidikan dugaan korupsi pengadaan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian.

Dari lima paket pengadaan yang masuk dalam penanganan perkara, baru pengadaan sepeda motor listrik yang diketahui telah mencapai tahap P-21.

Sementara itu, perkembangan penanganan empat paket lainnya, yakni televisi, laptop, tablet, dan sepatu, masih belum banyak disampaikan kepada publik.

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Dalam perkara tersebut, tiga mantan pimpinan BGN berinisial DH, LP, dan SS ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Juni 2026.

Penetapan itu berkaitan dengan dugaan intervensi dalam sejumlah pengadaan di lingkungan BGN.

Khusus pengadaan sepeda motor listrik, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Kolonel BU, Sekretaris Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Karena perkara tersebut turut melibatkan anggota militer aktif, penanganannya dilakukan melalui mekanisme koneksitas oleh penyidik pidana militer.

Di tengah proses tersebut, seorang pemerhati masalah korupsi yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyoroti kronologi penetapan tersangka dalam perkara pengadaan sepeda motor listrik.