Nenek Tiri Pembakar Cucunya Mengaku Menyesal, Polisi Ungkap Pengakuannya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Nenek tiri pembakar cucunya di Depok mengaku menyesali perbuatannya. Kepada penyidik, perempuan tersebut menyatakan tidak memiliki niat untuk membakar korban dan berdalih hanya ingin memberikan peringatan.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Depok, AKP Tamar Bekti mengatakan pelaku mengungkapkan penyesalan atas peristiwa yang mengakibatkan korban mengalami luka bakar tersebut.

“Iya ada penyesalan,” kata Tamar.

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Menurut Tamar, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada penyidik, pelaku mengaku tidak berniat membakar cucunya.

Ia berdalih tindakannya semula hanya dimaksudkan untuk memberikan tekanan atau peringatan agar korban mendengarkan nasihatnya dan tidak mengulangi perbuatannya.

“Iya pelaku bilang, ‘kenapa ya saya tega melakukan, saya nyesel, saya enggak sengaja niat bakar cucu saya, saya cuma ngasih tekanan atau peringatan supaya dia mau dengerin nenek dan tidak mengulangi lagi perbuatannya,” terangnya.

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Tamar menuturkan, emosi pelaku disebut semakin memuncak ketika korban tidak memberikan respons dan justru sibuk dengan telepon genggamnya.

Meski demikian, pengakuan tersebut merupakan keterangan dari pelaku yang disampaikan kepada penyidik.