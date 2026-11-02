KPK Panggil 4 Saksi dari Summarecon dan Perusahaan Rekanan Terkait Kasus HGB Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil empat saksi untuk diperiksa dalam penyidikan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Salah satu saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan adalah Direktur Utama PT Kencana Jayaproperti Agung berinisial IWA. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, selain IWA, penyidik juga memanggil tiga saksi lainnya yang berasal dari perusahaan terkait.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi IWA selaku Direktur Utama PT Kencana Jayaproperti Agung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Budi.

Tiga saksi lainnya terdiri atas YIT selaku staf keuangan PT Kencana Jayaproperti Agung, AK selaku Kepala Keuangan Regional 8 PT Summarecon Property Development, serta DW yang menjabat Direktur PT Wira Bayu Pratama dan PT Wira Citra Infotek.

Sehari sebelumnya, Kamis (29/10/2026), KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh saksi dalam perkara yang sama.

Mereka adalah LS selaku Direktur Keuangan PT Summarecon Agung Tbk, YA selaku staf PT Trans Jabar Tol sekaligus Direktur PT Bumi Banda Arsyad, serta HAS selaku Kepala Bisnis Summarecon.

Empat saksi lainnya yakni SZ selaku staf PT Wira Bayu Pratama dan PT Wira Citra Infotek, JDP selaku Kepala Bagian Litigasi Summarecon, DD selaku Koordinator Dokumen Pertanahan PT Kencana Jayaproperti Agung, serta TH selaku Kepala Bagian Litigasi perusahaan tersebut.