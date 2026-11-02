KPK Dalami Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor, Wabup hingga Ajudan Bupati Diperiksa

jabar.jpnn.com, BOGOR - Akhir pekan kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat.

Selain Jaro Ade, KPK memeriksa terhadap empat saksi lainnya di Polres Bogor pada Jumat (30/10/2026).

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami perkara dugaan penerimaan uang yang diduga berasal dari pemotongan upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Empat saksi tersebut masing-masing berinisial ARJ selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, AR selaku Inspektur Daerah Kabupaten Bogor, SWG yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) Bappenda Kabupaten Bogor, serta GW selaku ajudan Bupati Bogor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap para saksi dilaksanakan di Polres Bogor untuk mendukung efektivitas proses pemeriksaan.

“Untuk efektivitas pemeriksaannya, termasuk jika ada kebutuhan data atau informasi yang harus dipenuhi oleh saksi, maka pemeriksaannya dilakukan di Polres Bogor,” kata Budi.

Lima Saksi Sebelumnya Tidak Memenuhi Panggilan KPK

Budi menjelaskan, kelima saksi tersebut sebelumnya telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa (27/10/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.