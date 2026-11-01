Kuasa Hukum Ungkap Sifat Temperamental Nenek dalam Kasus Pembakaran Anak 16 Tahun di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kuasa hukum keluarga LA (16 tahun), anak yang menjadi korban dugaan pembakaran, mengungkap sejumlah informasi terkait perempuan yang diduga sebagai pelaku.

Berdasarkan keterangan warga yang dihimpun pihak keluarga, perempuan tersebut disebut kerap terlibat perselisihan dengan orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya.

Kuasa hukum keluarga korban, Ishaq Maulana Ismail, mengatakan informasi itu diperoleh setelah pihaknya mendatangi lingkungan tempat tinggal perempuan tersebut dan berbincang dengan Ketua RW serta sejumlah warga.

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Menurut Ishaq, warga menyampaikan bahwa perempuan tersebut beberapa kali terlibat cekcok dengan orang-orang di sekitarnya.

“Kemarin kami sudah berkunjung ke lingkungan di Ketua RW, dan warga sekitar menyatakan bahwa pelaku ini memang sering cekcok dengan beberapa orang di lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal si pelaku. Jadi memang dia sifatnya temperamen,” jelasnya.

Selain berdasarkan keterangan warga, Ishaq menyebut korban juga pernah menceritakan kepada orang tuanya mengenai perselisihan yang kerap terjadi di dalam rumah.

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Menurut dia, korban dan perempuan yang diduga sebagai pelaku disebut sering terlibat adu mulut. Perselisihan tersebut juga diklaim pernah terdengar oleh warga sekitar.

“Di dalam rumah tuh mereka sering cekcok mulut, warga di lingkungan sekitar juga sebenarnya sering mendengar, mereka sering cekcok gitu,” terangnya.