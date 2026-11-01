Perempuan Pembakar Anak 16 Tahun di Depok Ternyata Nenek Angkat Korban

jabar.jpnn.com, DEPOK - Perkembangan kasus dugaan pembakaran terhadap seorang anak berinisial LA (16) mengungkap fakta baru mengenai hubungan korban dengan perempuan yang diduga sebagai pelaku.

Perempuan tersebut ternyata bukan nenek kandung korban, melainkan nenek angkat yang masih memiliki hubungan keluarga.

Kuasa hukum keluarga korban, Ishaq Maulana Ismail, menjelaskan bahwa perempuan tersebut merupakan istri dari kakak laki-laki nenek kandung korban.

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Meski bukan nenek kandung, perempuan itu selama ini dipanggil nenek oleh lingkungan sekitar.

“Pelaku bukan nenek aslinya. Jadi nenek aslinya punya kakak laki-laki, kakaknya punya istri, jadi pelaku ini sebenarnya adalah ipar. Nenek angkat, bukan nenek kandung,” ucap Ishaq.

“Memang kalau di lingkungan itu dipanggil nenek,” sambungnya.

Ishaq mengatakan, korban telah tinggal bersama perempuan tersebut selama kurang lebih satu tahun.

Sebelumnya, LA tinggal bersama ibu kandungnya.