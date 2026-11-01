Satu dari 13 WNA yang Diamankan Imigrasi Depok Diduga Terlibat Kasus Investasi Fiktif

jabar.jpnn.com, DEPOK - Petugas Imigrasi Depok masih mendalami dugaan keterlibatan salah satu warga negara asing (WNA) yang diamankan dalam kasus investor fiktif.

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, WNA tersebut diduga mengaku sebagai investor di sebuah perusahaan.

Namun, setelah ditelusuri, perusahaan yang menjadi alasan aktivitasnya di Indonesia itu diduga tidak benar-benar ada atau bersifat fiktif.

“Jadi, memang mereka melakukan kegiatan di sini dengan alasan investor di suatu perusahaan, tetapi ternyata tidak ada perusahaan tersebut alias fiktif. Jadi kami akan mencoba mendalaminya lagi,” ujarnya.

Petugas masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap 13 WNA yang telah diamankan.

Hingga saat ini, mereka ditempatkan di ruang tahanan sementara Kantor Imigrasi Depok.

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Pendalaman lebih lanjut dilakukan untuk memastikan dugaan aktivitas yang dilakukan para WNA tersebut, termasuk menelusuri kebenaran informasi mengenai perusahaan yang disebut menjadi tempat mereka berinvestasi.

Petugas belum menyampaikan kesimpulan akhir terkait dugaan tersebut.