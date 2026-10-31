Pencurian Ayam Bangkok Berujung Maut, PNS di Bojongsoang Tewas

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Gara-gara mengincar ayam bangkok milik seorang PNS, RP (28 tahun) harus berurusan dengan hukum setelah aksi pencuriannya berujung maut.

Korban bernama Dang Yuyun Junaedi (64) meninggal dunia akibat mengalami luka serius di bagian leher saat terjadi perlawanan ketika pelaku hendak diamankan warga di rumahnya di kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (31/10/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan pelaku masuk ke rumah korban dengan maksud mencuri ayam peliharaan. Namun, aksinya diketahui korban yang langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar.

"Setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, korban mengetahui keberadaan pelaku lalu berteriak. Teriakan tersebut memancing perhatian masyarakat sekitar yang kemudian datang untuk membantu korban," kata Tri dalam press release di Mapolresta Bandung.

Tri menjelaskan, saat pelaku diamankan, RP sempat melakukan perlawanan. Aksi yang dilakukannya pun mengenai korban dan berujung luka serius akibat tersiku bagian leher.

"Korban jatuh di tempat dan meninggal dunia," ucap dia.

Tersangka RP kini harus mendekam di penjara dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. RP dijerat dengan Pasal 477 dan 466 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.