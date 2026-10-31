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Bareskrim Polri Bongkar Penimbunan Solar Bersubsidi di Bandung

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 14:55 WIB
Bareskrim Polri Bongkar Penimbunan Solar Bersubsidi di Bandung - JPNN.com Jabar
Polisi menyita truk yang diduga mengangkut ribuan liter BBM bersubsidi di Kota Bandung. Foto: dokumentasi Dittipidter Bareskrim Polri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri melalui Tim Unit I Satresmob membongkar praktik penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Bandung.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita ribuan liter solar bersubsidi, dua unit truk Mitsubishi Ragasa, puluhan galon air mineral, hingga sejumlah pelat nomor kendaraan yang diduga digunakan untuk mengelabui petugas SPBU.

Kanit I Satresmob Bareskrim Polri AKBP Harry Azhar mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan terkait penimbunan solar bersubsidi.

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"Menindaklanjuti informasi masyarakat, tim langsung melakukan penyelidikan di sejumlah wilayah di Bandung dan sekitar. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan adanya aktivitas pembelian solar bersubsidi secara berulang yang diduga untuk ditimbun," kata Harry dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Penyelidikan dilakukan pada Minggu (18/10) sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu petugas memantau pergerakan kendaraan di sejumlah SPBU di Jalan Gedebage, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.

Petugas kemudian mencurigai satu unit truk Mitsubishi Ragasa bernomor polisi D 8614 YD yang sedang mengantre di SPBU Pertamina Jalan Moch. Toha Nomor 33, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

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Sekitar pukul 02.35 WIB, polisi langsung menyergap truk tersebut ketika sedang mengisi solar di mesin nomor 2 SPBU.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan modus penimbunan solar subsidi menggunakan galon air mineral berkapasitas 15 liter.

Bareskrim Polri membongkar penimbunan solar subsidi di Bandung. Ribuan liter BBM ilegal, dua truk, dan puluhan galon disita.
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