Polisi Periksa Kejiwaan Nenek di Depok yang Tega Membakar Cucunya Sendiri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi masih melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap seorang nenek yang tega membakar cucunya sendiri di Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat.

Pemeriksaan tersebut masih berlangsung dan hasilnya belum disampaikan kepada publik.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, mengatakan bahwa pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka masih dalam proses.

“Masih dalam proses, nanti akan kami sampaikan apabila sudah selesai,” kata Made.

Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan kepolisian, tersangka baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban.

“Baru pertama kali,” ujarnya.

Peristiwa kekerasan tersebut diduga terjadi di rumah tersangka, tepatnya di dekat dapur.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar serius dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Luka bakar yang dialami korban dilaporkan mencapai 80 persen.