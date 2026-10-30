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Polisi Tangkap Penjambret Mahasiswi di Depok, Pelaku Ternyata Residivis

Jumat, 30 Oktober 2026 – 14:00 WIB
Polisi Tangkap Penjambret Mahasiswi di Depok, Pelaku Ternyata Residivis - JPNN.com Jabar
Potret pelaku jambret yang beraksi di Beji, Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi menangkap seorang pria berinisial SB yang menjambret seorang mahasiswi di kawasan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam aksinya, pelaku menarik tas korban hingga mahasiswi tersebut terjatuh dan mengalami luka.

Peristiwa penjambretan itu terjadi pada Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 11.30 WIB, ketika korban hendak berangkat ke kampus untuk mengikuti kegiatan.

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Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama menjelaskan pelaku menggunakan sepeda motor untuk mendekati korban sebelum menarik tas yang dibawanya.

“Untuk barang buktinya, ada motor yang digunakan oleh pelaku, kemudian pakaian yang digunakan oleh pelaku, kemudian dus tab dari milik korban, kemudian tas milik korban juga kami sudah dapatkan dan kami sita,” ujar Made.

Korban Dijambret Saat Hendak Berangkat ke Kampus

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Made menjelaskan, saat kejadian, korban sedang berjalan kaki dari tempat kos menuju kampus untuk mengikuti suatu kegiatan.

Ketika berjalan sekitar 350 meter dari tempat kosnya, korban tiba-tiba dihampiri pelaku yang menggunakan sepeda motor.

Polisi menangkap SB, terduga penjambret mahasiswi di Kukusan, Depok. Korban terjatuh saat tasnya ditarik, pelaku disebut residivis
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TAGS   kota depok residivis Polres Metro Depok jambret penjambretan pelaku penjambretan

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