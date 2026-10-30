Bupati Rudy Susmanto Diperiksa KPK, Penyidikan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Berlanjut

jabar.jpnn.com, BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemeriksaan tersebut berlangsung di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, pada Kamis (29/10).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan informasi soal pemeriksaan terhadap Rudy tersebut.

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Ia mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Bogor karena penyidik juga meminta keterangan dari sejumlah saksi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Benar, ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam.

Menurut Budi, keputusan memeriksa para saksi di Kabupaten Bogor diambil untuk mengefektifkan proses penyidikan.

Dengan demikian, penyidik dapat mendalami keterangan sejumlah saksi tanpa harus memusatkan seluruh pemeriksaan di Jakarta.

“Agar proses pemeriksaan itu dapat berjalan secara efektif karena banyak saksi yang butuh untuk dilakukan pendalaman informasinya oleh penyidik,” ujarnya.