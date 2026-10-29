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Sebelum Terungkap, Nenek di Depok Sempat Sebut Cucunya Terkena Ledakan Kompor

Kamis, 29 Oktober 2026 – 20:00 WIB
Sebelum Terungkap, Nenek di Depok Sempat Sebut Cucunya Terkena Ledakan Kompor - JPNN.com Jabar
Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi mengungkap perkembangan kasus dugaan pembakaran seorang remaja berinisial LA (16) oleh neneknya sendiri di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat.

Sebelum kasus tersebut ditangani kepolisian, tersangka disebut sempat menyatakan bahwa korban terkena ledakan kompor.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan, kasus tersebut dilaporkan oleh ayah korban.

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Setelah menerima laporan, polisi bergerak untuk mengamankan perempuan yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Awalnya dari pihak pelapor ataupun ayah korban melaporkan kepada kami,” ujar Made.

Ia menjelaskan, kepolisian kemudian mengambil tindakan cepat dengan melibatkan unit operasional Polsek Bojongsari untuk mengamankan tersangka.

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“Kami mengambil tindakan cepat bersama dengan unit opsnal Polsek Bojongsari untuk mengamankan pelaku atau tersangka,” katanya.

Korban Masih Dirawat Intensif di RS Fatmawati

Polisi mengungkap tersangka kasus dugaan pembakaran remaja di Bojongsari, Depok, sempat menyebut korban terkena ledakan kompor.
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