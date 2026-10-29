JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi: Nenek di Depok Siram Cucu dengan Minyak Tanah Sebelum Membakarnya

Polisi: Nenek di Depok Siram Cucu dengan Minyak Tanah Sebelum Membakarnya

Kamis, 29 Oktober 2026 – 19:00 WIB
Polisi: Nenek di Depok Siram Cucu dengan Minyak Tanah Sebelum Membakarnya - JPNN.com Jabar
Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi beberkan kronologi bocah berinisial LA (16 tahun) yang dibakar oleh neneknya sendiri berinisial MA, di rumahnya yang berlokasi di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin (26/10).

Ia menuturkan sebelum membakar korban, pelaku terlebih dahulu menyiramkan minyak tanah ke tubuh korban.

Baca Juga:

“Seketika tersangka menyiramkan minyak tanah dan membakarnya dengan melemparkan korek gas ke rok korban,” ucapnya.

Made menyebut, bahwa memang minyak tanah yang digunakan itu sudah berada di lokasi kejadian

“Kebetulan minyak tanah tersebut ada di TKP dari dapur rumah korban, yang memang kesehariannya hidup bersama pelaku,” ungkapnya.

Baca Juga:

Sebelum melakukan aksi keji tersebut, tersangka sempat menegur dan melakukan kekerasa terhadap korban.

“Korban sempat ditegur dan ditampar pipinya oleh tersangka,” terangnya.

Polisi mengungkap kronologi remaja 16 tahun yang diduga dibakar neneknya di Bojongsari, Depok. Korban masih dirawat di RS Fatmawati.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok Polres Metro Depok nenek bakar cucunya cucu dibakar neneknya Kronologi nenek bakar cucu di Depok Nenek bakar cucu di Depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU