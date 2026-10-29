Polisi: Nenek di Depok Siram Cucu dengan Minyak Tanah Sebelum Membakarnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi beberkan kronologi bocah berinisial LA (16 tahun) yang dibakar oleh neneknya sendiri berinisial MA, di rumahnya yang berlokasi di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin (26/10).

Ia menuturkan sebelum membakar korban, pelaku terlebih dahulu menyiramkan minyak tanah ke tubuh korban.

“Seketika tersangka menyiramkan minyak tanah dan membakarnya dengan melemparkan korek gas ke rok korban,” ucapnya.

Made menyebut, bahwa memang minyak tanah yang digunakan itu sudah berada di lokasi kejadian

“Kebetulan minyak tanah tersebut ada di TKP dari dapur rumah korban, yang memang kesehariannya hidup bersama pelaku,” ungkapnya.

Sebelum melakukan aksi keji tersebut, tersangka sempat menegur dan melakukan kekerasa terhadap korban.

“Korban sempat ditegur dan ditampar pipinya oleh tersangka,” terangnya.