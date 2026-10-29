Polisi Ungkap Motif Nenek Bakar Cucunya di Depok, Kesal Tak Dijemput

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok mengungkap kronologi kasus dugaan pembakaran seorang remaja perempuan berinisial LA (16) oleh neneknya sendiri, MA, di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat.

Polisi menyebut peristiwa yang terjadi pada Senin (26/10) tersebut dipicu kekesalan tersangka karena korban tidak menjemputnya di rumah seorang teman.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan, tersangka diduga sengaja membakar cucunya setelah terjadi perselisihan di rumah.

“Dapat kami sampaikan, tersangka atau pelaku berinisial M ini dengan sengaja membakar cucunya,” ujar Made Gede Oka Utama.

Menurut keterangan polisi, kekesalan tersangka bermula ketika korban tidak menjemputnya.

Akibatnya, tersangka harus berjalan kaki sejauh sekitar satu kilometer dari rumah temannya.

“Motif dari tersangka melakukan hal tersebut karena tersangka kesal korban tidak menjemput tersangka di rumah temannya sehingga tersangka harus berjalan kaki sejauh satu kilometer,” katanya.

Kronologi Nenek Diduga Bakar Cucu di Bojongsari