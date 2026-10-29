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Respons Kombes Tri Suhartanto Soal Perusakan Kebun Teh Pangalengan

Kamis, 29 Oktober 2026 – 16:40 WIB
Respons Kombes Tri Suhartanto Soal Perusakan Kebun Teh Pangalengan - JPNN.com Jabar
Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto saat ditemui di Mapolresta Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Konflik lahan perkebunan teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung, kembali mencuat.

Kali ini, dugaan perusakan tanaman teh yang videonya viral di media sosial memicu perhatian.

Dari video yang dilihat JPNN, tampak deretan pohon teh yang sudah hancur dan tergeletak. Beberapa warga yang diduga para petani teh dari PTPN berkumpul melihat kondisi lahannya yang telah rusak.

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Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari kedua belah pihak dan kini tengah menangani perkara tersebut.

"Permasalahan ini bermula dari adanya aktivitas eksplorasi di lahan PTPN. Kemudian, terdapat laporan terkait dugaan perusakan dan pengancaman. Kami langsung melakukan pengamanan situasi," kata Tri, saat ditemui di Mapolresta Bandung, Soreang, Kamis (29/10/2026).

Ia menjelaskan, permasalahan dugaan perusakan kebun teh itu sudah dilaporkan ke Polsek Pangalengan.

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"Polsek Pangalengan menangani laporan terkait dugaan pengancaman, sementara pihak lainnya melaporkan dugaan perusakan lahan," ujarnya.

Tri meminta kedua belah pihak untuk menjaga ketertiban. Menurutnya hal tersebut harus terus diupayakan supaya permasalahan tersebut tidak meluas.

Video dugaan perusakan kebun teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung, viral di media sosial. Polisi menangani laporan kedua belah pihak.
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