LPG 3 Kg Dioplos Jadi Gas Portable, Pria di Bandung Ditangkap

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Polresta Bandung mengungkap kasus tabung gas oplosan jenis portable yang terjadi di wilayah Baleendah, Kabupaten Bandung.

Tersangka berinisial MR (25 tahun) ditangkap Satreskrim Polresta Bandung karena memindahkan isi tabung gas bersubsidi 3 kilogram ke dalam gas portable. Kemudian, barangnya diperjualbelikan melalui media sosial.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan tersangka sudah melakukan aksi ini sejak 2024. MR belajar secara autodidak sampai akhirnya bisa meraup untung dari kecurangannya.

"Kami sudah mengamankan satu orang pelaku yang modusnya hampir sama dengan pengungkapan yang sudah pernah kami lakukan. Kalau sekarang ini pelaku sendiri ya yang melakukan dengan modus yang sama, yaitu menyuntikkan gas LPG 3 kg kemudian dimasukkan ke dalam gas portable untuk diperjualbelikan," kata Tri dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung, Kabupaten Bandung, Kamis (29/10).

(Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto menunjukkan barang bukti tabung gas portable oplosan dalam press release di Mapolresta Bandung, Kamis (29/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com)

Kata Tri, pelaku membuat tabung gas portable oplosan ini sesuai orderan. Proses pengoplosan tersangka lakukan sendirian, tanpa pekerja.

"Per harinya pelaku memproduksi sebanyak by order. Jadi banyaknya gas portable yang dibuat itu tergantung dari orderan yang melalui online Misalkan dibutuhkannya 100, maka dia akan membuat 100," jelasnya.