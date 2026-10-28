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Astagfirullah! Nenek di Depok Tega Bakar Cucunya Sendiri

Rabu, 28 Oktober 2026 – 20:30 WIB
Astagfirullah! Nenek di Depok Tega Bakar Cucunya Sendiri - JPNN.com Jabar
Bocah berinisial LA dibakar oleh neneknya sendiri hingga kritis dan mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Foto: GeminiAi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Bocah berinisial LA (16 tahun) dibakar oleh neneknya sendiri berinisial MA (65 tahun), di rumahnya yang berlokasi di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Diketahui, persitiwa tersebut terjadi pada Senin (26/10) sekitar pukul 13.30 WIB.

Salah satu keluarga korban Siti mengatakan, bahwa dirinya baru mengetahui kejadian itu sekitar pukul 17.00 WIB dan kondisi di lokasi sudah ramai.

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“Saya tahunya pas sudah ramai, dan berita yang saya dapat awalnya masih simpang siur. Ada yang bilang gas bocor, kompor meledak,” ucapnya saat ditemui, pada Rabu (28/10) malam.

Ia baru mengetahui kejadiannya, setelah orang tua korban melapor kejadian ini ke pihak kepolisian.

“Tahunya pas lapor ke Polres, sama dari tetangga yang punya CCTV, jadi ada suara teriakan yang terekam oleh CCTV,” terangnya.

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Siti menerangkan, bahwa memang korban tinggal bersama neneknya.

Namun, ia juga belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya aksi tersebut.

Bocah berinisial LA dibakar oleh neneknya sendiri hingga kritis dan mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya
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TAGS   kota depok nenek bakar cucunya bocah dibakar cucu dibakar neneknya Kecamatan Bojongsari RS Fatmawati Polres Metro Depok

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