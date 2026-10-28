8 Orang Tersangka Ditangkap, Polisi Ungkap Motif Pengeroyokan Maut di Pasar Caringin

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi pengeroyokan berujung maut yang dialami dua orang juru parkir di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, menemukan titik terang.

Polrestabes Bandung menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam peristiwa berdarah yang terjadi pada Sabtu (24/10/2026) petang.

Dalam peristiwa ini, tiga orang menjadi korban. Dua di antaranya meninggal dunia, yakni FR dan T, sedangkan satu korban lainnya mengalami luka berat.

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi mengatakan, ke delapan orang yang ditangkap ini punya peran yang berbeda-beda.

"Dari keterangan saksi-saksi bahwa tim memutuskan ataupun menyimpulkan telah melakukan penangkapan terhadap delapan pelaku. Ke delapan pelaku ini mengakibatkan dua meninggal dunia, satu luka berat, dan mereka terdiri dari berbagai peran. Saat ini sudah dilakukan penahanan oleh Polrestabes Bandung," kata Dedi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Rabu (28/10).

(Tampang para pelaku pengeroyokan maut saat digiring ke Mapolrestabes Bandung, Rabu (28/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com)

Dedi menjelaskan, para pelaku sempat melarikan diri usai melancarkan aksinya. Namun, perburuan cepat yang dilakukan tim kepolisian membuat seluruh anggota kelompok penyerang tersebut tidak berkutik.