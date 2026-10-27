Aulya Sajhna Dorong Penegakan Hukum Maksimal dalam Kasus Ibu dan Anak di Madiun

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kasus dugaan pembunuhan terhadap DH (30) dan anaknya, AGF (4 tahun), di Kota Madiun menjadi sorotan setelah terduga pelaku berinisial BM (40) ditangkap di Jombang, Jawa Timur, pada 25 Oktober 2026.

Praktisi hukum dari Kantor Hukum Sembilan Bintang, Aulya Sajhna Vanesza mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dan menerapkan ketentuan hukum sesuai fakta yang ditemukan dalam penyidikan.

Sajhna menilai, kasus yang menewaskan seorang perempuan dan anak tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

Ia meminta proses penegakan hukum berjalan secara profesional agar seluruh fakta terungkap dan perkara dapat dituntaskan melalui mekanisme hukum.

Menurut informasi dalam narasi perkara, DH diketahui berasal dari Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, BM tercatat sebagai warga Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

BM diduga merupakan suami siri DH sekaligus ayah kandung AGF. Ia diduga terlibat dalam pembunuhan kedua korban di lokasi berbeda.

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Setelah itu, tubuh korban disebut mengalami tindakan perusakan yang diduga bertujuan menghilangkan jejak kejahatan.

Meski demikian, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan. Penangkapan seseorang tidak serta-merta membuktikan kesalahannya.