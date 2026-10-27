'Sampah Masyarakat' Pesta Miras di Terminal Tegalega Bandung, Polisi Temukan Golok hingga Narkoba

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tim Prabu 1 Polrestabes Bandung mengamankan delapan pemuda yang kedapatan pesta minuman keras (miras) di kawasan Terminal Angkot Tegalega, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Senin (27/10/2026) malam.

Saat menggeledah sebuah mobil sedan yang terparkir di lokasi, petugas menemukan tiga golok, dua pisau lipat, hingga narkotika.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 23.50 WIB saat personel Tim Prabu 1 menyisir area rawan kejahatan dan melihat sekelompok orang berkumpul dengan gerak-gerik mencurigakan di pinggir jalan.

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Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengonfirmasi bahwa penindakan berawal dari pemeriksaan rutin terhadap kelompok pemuda yang kedapatan sedang pesta miras tersebut.

"Saat melakukan pemeriksaan di lokasi, tim mencurigai satu unit kendaraan roda empat jenis sedan yang terparkir tepat di depan tempat mereka berkumpul," kata Asep saat dikonfirmasi, Selasa (28/10).

Petugas langsung melakukan penggeledahan menyeluruh terhadap mobil sedan tersebut. Hasilnya, ditemukan berbagai barang berbahaya dan barang bukti tindak pidana.

"Dari dalam kendaraan tersebut, tim menemukan tiga buah senjata tajam jenis golok, dua buah pisau lipat, sembilan strip obat-obatan terlarang, satu bungkus ganja, satu buah bong, serta dua buah stiker bertuliskan PST GUARD," jelasnya.

Guna penanganan lebih lanjut, Tim Prabu 1 berkoordinasi dengan personel Polsek Astanaanyar untuk memboyong seluruh pemuda beserta barang bukti ke markas kepolisian.