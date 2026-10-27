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Pabrik Tramadol di Bizpark Kopo Beromzet Rp8 Miliar Sehari

Selasa, 27 Oktober 2026 – 16:30 WIB
Pabrik Tramadol di Bizpark Kopo Beromzet Rp8 Miliar Sehari - JPNN.com Jabar
Kapolda Jabar Irjen Hengki didampingi Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi dalam penggerebekan pabrik obat keras di kawasan pergudangan Bizpark Kopo, Kota Bandung, Minggu (18/10/2026). Foto: doc. Humas Polda Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pabrik obat ilegal yang memproduksi obat keras tertentu jenis Hexymer dan tramadol di kawasan Pergudangan Bizpark Kopo, Kota Bandung, mampu memproduksi hingga delapan juta butir obat per hari.

Pabrik tersebut bahkan disebut bisa menghasilkan omzet kotor mencapai Rp8 miliar sehari.

Kasus ini diungkap Satresnarkoba Polrestabes Bandung setelah menggerebek lokasi produksi obat ilegal tersebut pada Minggu (18/10/2026).

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Kasat Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana mengatakan pabrik tersebut baru beroperasi kurang dari satu bulan.

"Untuk seharinya pabrik ilegal itu dapat produksinya (penghasilan kotor) kurang lebih Rp8 miliar sehari," kata Oliestha saat dikonfirmasi, Selasa (27/10).

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan dua lokasi yang digunakan untuk memproduksi obat-obatan keras tertentu di kawasan pergudangan Bizpark Kopo.

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Petugas juga menyita ratusan ribu butir obat Hexymer dan tramadol siap edar, bahan baku dalam jumlah besar, serta sejumlah mesin yang digunakan untuk memproduksi obat-obatan tersebut.

Dari hasil pengembangan kasus, polisi mengamankan total 10 orang yang diduga terlibat dalam operasional pabrik ilegal tersebut.

Polisi membongkar pabrik obat ilegal di Bandung yang mampu memrproduksi 8 juta pil Hexymer dan tramadol per hari dengan omzet kotor Rp8 miliar.
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