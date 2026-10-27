Pabrik Tramadol di Bizpark Kopo Beromzet Rp8 Miliar Sehari

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pabrik obat ilegal yang memproduksi obat keras tertentu jenis Hexymer dan tramadol di kawasan Pergudangan Bizpark Kopo, Kota Bandung, mampu memproduksi hingga delapan juta butir obat per hari.

Pabrik tersebut bahkan disebut bisa menghasilkan omzet kotor mencapai Rp8 miliar sehari.

Kasus ini diungkap Satresnarkoba Polrestabes Bandung setelah menggerebek lokasi produksi obat ilegal tersebut pada Minggu (18/10/2026).

Baca Juga: Pemkot Bandung Siapkan Rp3 Miliar untuk Revitalisasi Lapangan Teuku Umar

Kasat Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana mengatakan pabrik tersebut baru beroperasi kurang dari satu bulan.

"Untuk seharinya pabrik ilegal itu dapat produksinya (penghasilan kotor) kurang lebih Rp8 miliar sehari," kata Oliestha saat dikonfirmasi, Selasa (27/10).

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan dua lokasi yang digunakan untuk memproduksi obat-obatan keras tertentu di kawasan pergudangan Bizpark Kopo.

Petugas juga menyita ratusan ribu butir obat Hexymer dan tramadol siap edar, bahan baku dalam jumlah besar, serta sejumlah mesin yang digunakan untuk memproduksi obat-obatan tersebut.

Dari hasil pengembangan kasus, polisi mengamankan total 10 orang yang diduga terlibat dalam operasional pabrik ilegal tersebut.