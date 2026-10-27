Pelaku Pembunuhan Bobotoh Bogor Ditangkap, Polisi Ungkap Kronologi Kejadian

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Polres Bogor menangkap satu orang pelaku pembunuhan seorang remaja berkaus Persib yang jasadnya ditemukan tergeletak di Jalan Raya Jakarta - Bogor KM 51, tepatnya di depan Mal Q Square, Kabupaten Bogor.

Pelaku ditangkap kurang dari 1x24 jam, setelah jasad ditemukan pertama kali pada Minggu (25/10) malam.

"Dalam waktu kurang dari 1x24 jam sejak kejadian, tersangka berhasil diamankan di wilayah Kaum Pandak, Karadenan, Kabupaten Bogor," kata Kasi Humas Polres Bogor Ipda Sigit Wahyudi dalam rekaman video yang diterima JPNN, Selasa (27/10).

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Sigit menjelaskan kronologi kejadian ini berawal dari korban atas nama Arief Rahman Kusuma (15 tahun) yang baru pulang dari Stadion Pakansari, seusai menyaksikan pertandingan Garudayaksa FC melawan Persib Bandung.

Korban yang melintas bersama rekannya menggunakan sepeda motor, tiba-tiba dihadang oleh pelaku MR yang sudah membawa senjata tajam celurit.

"Tersangka diduga melakukan pembacokan terhadap korban menggunakan celurit hingga mengenai bagian punggung. Setelah melakukan aksinya, tersangka membuang celurit ke selokan," ujarnya.

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Korban yang sudah tergeletak tak bernyawa kemudian ditemukan oleh temannya di tengah jalan. Polisi lantas mengevakuasi jasad korban dan dilakukan olah TKP.

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku dan ditangkap di wilayah Kaum Pandak beberapa jam pascakejadian.