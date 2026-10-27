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Polisi Tangkap 4 Orang yang Hendak Membobol Rumah Warga

Selasa, 27 Oktober 2026 – 13:13 WIB
Polisi Tangkap 4 Orang yang Hendak Membobol Rumah Warga - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pencurian. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok berhasil menggagalkan aksi pembobolan sebuah rumah di Tapos, Kota Depok.

Katim 3 Jaguar Ipda Iwan Nugraha mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (22/10) sekira pukul 01.30 WIB.

Awalnya, polisi berpapasan dengan empat pelaku yang berboncengan menggunakan dua motor di dekat Tol Gabus Pucung.

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“Mereka dua motor masing-masing boncengan kabur, maka kami lakukan pengejaran," ucapnya.

Ketika digeledah, petugas menemukan kunci letter T, 3 tang pemotong gembok.

Saat diinterogasi, keempat pelaku mengaku hendak membobol rumah dan melakukan pencurian motor.

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"Interogasi awal dia pemain (bobol) baterai BTS, bobol rumah, pencurian motor," jelasnya.

Berdasarkan pengecekan yang dilakukan, keempat pelaku hendak membobol sebuah rumah.

Polisi mengamankan empat orang yang hendak melalukan pencurian di rumah warga di wilayah Tapos, Kota Depok
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TAGS   bobol rumah pencurian Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok pembobolan

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