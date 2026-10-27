Polisi Tangkap 4 Orang yang Hendak Membobol Rumah Warga

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok berhasil menggagalkan aksi pembobolan sebuah rumah di Tapos, Kota Depok.

Katim 3 Jaguar Ipda Iwan Nugraha mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (22/10) sekira pukul 01.30 WIB.

Awalnya, polisi berpapasan dengan empat pelaku yang berboncengan menggunakan dua motor di dekat Tol Gabus Pucung.

“Mereka dua motor masing-masing boncengan kabur, maka kami lakukan pengejaran," ucapnya.

Ketika digeledah, petugas menemukan kunci letter T, 3 tang pemotong gembok.

Saat diinterogasi, keempat pelaku mengaku hendak membobol rumah dan melakukan pencurian motor.

"Interogasi awal dia pemain (bobol) baterai BTS, bobol rumah, pencurian motor," jelasnya.

Berdasarkan pengecekan yang dilakukan, keempat pelaku hendak membobol sebuah rumah.