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JPNN.com Jabar Kriminal Kasus Pengeroyokan Maut di Pasar Caringin Bandung, Polisi Tangkap Terduga Pelaku

Kasus Pengeroyokan Maut di Pasar Caringin Bandung, Polisi Tangkap Terduga Pelaku

Selasa, 27 Oktober 2026 – 13:00 WIB
Kasus Pengeroyokan Maut di Pasar Caringin Bandung, Polisi Tangkap Terduga Pelaku - JPNN.com Jabar
Ilustrasi borgol atau pelaku tindak kejahatan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi mulai mengungkap kasus pengeroyokan maut di kawasan Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, yang menewaskan dua orang.

Sejumlah orang yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Para terduga pelaku ditangkap pada Senin (26/10/2026).

Mereka kini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif penyerangan hingga peran masing-masing dalam insiden berdarah tersebut.

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Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton membenarkan penangkapan tersebut.

"Sudah ada beberapa yang diamankan," kata Anton, Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, penyidik masih mendalami keterangan para terduga pelaku untuk menyusun rangkaian peristiwa secara utuh. Polisi juga belum mengungkap jumlah pasti orang yang telah diamankan.

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"Sedang dilakukan pemeriksaan untuk memastikan peran mereka dalam kejadian tersebut," ujarnya.

Kasus ini bermula dari penyerangan terhadap sejumlah petugas parkir di kawasan Pasar Induk Caringin, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Sabtu (24/10/2026).

Polisi menangkap beberapa orang terduga pelaku pengeroyokan maut yang menewaskan dua orang di Pasar Caringin, Kota Bandung.
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