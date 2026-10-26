Mahasiswi Dijambret di Kukusan Depok, Tablet Rp13 Juta Raib

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang mahasiswi berinisial SF (22) menjadi korban penjambretan di kawasan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet pada siku dan kehilangan sejumlah barang, termasuk sebuah tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE senilai Rp13 juta.

Peristiwa itu terekam dalam video yang beredar. Dalam rekaman tersebut, seorang pria yang mengenakan baju panjang dan topi terlihat mendekati korban yang sedang berjalan kaki, kemudian menarik tasnya hingga korban terjatuh.

Kapolsek Beji Kompol Antonius mengatakan, korban telah dimintai keterangan oleh kepolisian dan dibawa ke klinik untuk mendapatkan penanganan medis.

"Korban sudah di-BAP dan sudah kita antar ke klinik. Luka lecet di tangan bagian siku saja," kata Antonius, Senin (26/10/2026).

Selain mengalami luka lecet, korban kehilangan sejumlah barang yang berada di dalam tasnya.

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Barang-barang tersebut meliputi satu unit tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE, peralatan rias, dan buku kuliah.

Menurut Antonius, kerugian terbesar berasal dari tablet yang diperkirakan bernilai Rp13 juta.