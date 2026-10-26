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JPNN.com Jabar Kriminal Kasus Pelajar Meninggal Usai Nonton Persib vs Garudayaksa Masih Diselidiki Polisi

Kasus Pelajar Meninggal Usai Nonton Persib vs Garudayaksa Masih Diselidiki Polisi

Senin, 26 Oktober 2026 – 17:00 WIB
Kasus Pelajar Meninggal Usai Nonton Persib vs Garudayaksa Masih Diselidiki Polisi - JPNN.com Jabar
Ilustrasi jenazah. Foto: dok JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan belasungkawa kepada keluarga ARK (16), seorang pelajar kelas I sekolah menengah kejuruan (SMK) asal Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, yang meninggal dunia setelah menonton pertandingan sepak bola Persib Bandung melawan Garudayaksa FC, Minggu (25/10/2026).

Rudy mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bakti Pajajaran setelah melaksanakan salat Subuh berjemaah di Masjid Raya Nurul Wathon. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan dukacita kepada keluarga almarhum.

Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Rudy menyampaikan rasa kehilangan dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan.

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"Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan,” ujar Rudy.

Rudy mengatakan, sepak bola semestinya menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan dan persaudaraan.

Menurutnya, kecintaan terhadap sepak bola perlu disertai sikap saling menghormati dan menjaga keselamatan bersama.

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Ia berharap peristiwa yang menimpa ARK menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menjaga persatuan dan mengedepankan nilai kemanusiaan.

Rudy juga menyampaikan harapan agar keluarga korban tidak kembali mengalami kesedihan serupa.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pelajar 16 tahun asal Tamansari setelah menonton Persib vs Garudayaksa.
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TAGS   Persib vs Garudayaksa persib garudayaksa fc Pelajar meninggal usai nonton Persib jalan raya jakarta-bogor bupati bogor rudy susmanto persib bandung kabupaten bogor

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