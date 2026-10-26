Polres Bogor Dalami Kematian Bobotoh Persib

jabar.jpnn.com, BOGOR - Polres Bogor terus mendalami kasus meninggalnya remaja berinisial ARK yang ditemukan di Jalan Raya Jakarta - Bogor KM 50, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10/2026) malam.

ARK yang diketahui suporter Persib Bobotoh ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi meninggal dunia.

Korban diketahui baru pulang dari Stadion Pakansari seusai menyaksikan pertandingan Persib melawan Garudayaksa FC.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan mengatakan penyelidikan dilakukan untuk mengungkap kronologi kejadian dan menelusuri pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

"Kami juga mengumpulkan keterangan dari para saksi serta mendalami setiap informasi yang diperoleh untuk mengungkap fakta berdasarkan bukti yang sah," kata Arfan dalam keterangannya, Senin (26/10).

Pihaknya menegaskan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung.

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Penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional dan objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di tengah proses penyelidikan, Arfan mendatangi RSUD Cibinong untuk memastikan penanganan korban.