Berkas Bambang Soeharto Segera ke Kejari Bandung, Kuasa Hukum Soroti Laporan Balik Saksi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Bambang Soeharto (BS) belum berujung.

Setelah dua kali melewati proses praperadilan, perkara yang ditangani Satreskrim Polrestabes Bandung itu kini memasuki tahap akhir penyidikan.

Kuasa hukum pelapor John Binsar Tua Simalango menyebut penyidik tengah merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung.

Namun, di tengah proses tersebut, muncul informasi mengenai dugaan laporan balik terhadap sejumlah saksi dari pihak pelapor.

Ketua tim kuasa hukum John Binsar dari Simalango Law Firm, Duarjon Simalango, mengatakan pihaknya telah mendatangi Satreskrim Polrestabes Bandung untuk meminta perkembangan penanganan perkara.

Menurut Duarjon, penyidik menyampaikan bahwa pemberkasan berjalan lancar dan ditargetkan bisa dilimpahkan ke kejaksaan pekan depan.

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“Penyidik sudah menyampaikan bahwa laporan klien kami berjalan dengan baik. Mudah-mudahan minggu depan berkas akan dilimpahkan lagi ke kejaksaan,” kata Duarjon saat ditemui di Satreskrim Polrestabes Bandung, Senin (26/10/2026).

Kasus tersebut berawal dari laporan John Binsar yang tercatat dengan nomor LP/B/1467/X/2025/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat pada 6 Oktober 2025.