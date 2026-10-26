Asmara Berujung Petaka, Pria di Bandung Tusuk Mantan Pacar Hingga Luka Berat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi brutal JCS (37 tahun) terhadap mantan pacarnya, RT (35), menggemparkan warga Gang H Idris, Jalan Cipedes Tengah, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

Pelaku tega menusuk korban secara membabi buta menggunakan pisau hingga wanita tersebut mengalami luka berat di bagian leher dan perut, Sabtu (24/10/2026) malam.

Penganiayaan ini diduga dipicu persoalan asmara.

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Kapolsek Sukajadi Kompol Firdaus Iskandarsyah membenarkan adanya insiden penganiayaan berat tersebut. Ia menyebut pelaku telah menyiapkan senjata tajam sebelum menemui korban.

"Awalnya pelaku yang merupakan mantan pacar korban terlibat cekcok. Pelaku lalu melakukan penganiayaan dengan cara menusuk secara acak ke arah perut dan leher korban menggunakan pisau yang telah dibawanya," kata Firdaus saat dikonfirmasi, Senin (26/10).

Akibat tusukan benda tajam tersebut, korban menderita luka parah di bagian leher dan perut. Korban yang terkulai lemas segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

"Korban mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke RS Hasan Sadikin Bandung untuk penanganan medis," tuturnya.

Pelaku pun tertangkap oleh warga saat akan melarikan diri. Setelahnya pelaku diserahkan ke pihak kepolisian. Polisi juga mengamankan beserta barang bukti berupa pisau yang digunakan saat beraksi.