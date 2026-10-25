Polisi: Penyerangan Jukir di Pasar Induk Caringin Bandung Dipicu Salah Paham

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Seorang juru parkir di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, meninggal dunia usai dikeroyok oleh sekelompok orang.

Aksi penyerangan itu terjadi pada Sabtu (24/10/2026) petang, dan menyebabkan tiga orang korban.

Kapolsek Babakan Ciparay AKP Kardi mengatakan berdasarkan informasi yang diterima aparat, kejadian ini berawal dari kesalahapahaman antara kedua belah pihak.

"Awalnya ini adalah kesalahpahaman antara tukang parkir dan kuli panggul. Tukang parkir itu dikira nyuri bawang," kata Kardi saat dikonfirmasi, Minggu (25/10).

Menurut dia, kesalahpahaman itu sebenarnya sudah berhasil diredakan. Namun entah hal apa yang terjadi kemudian pengeroyokan tidak terelakan kepada sejumlah juru parkir, hingga satu dari tiga orang meninggal dunia.

"Sudah sempat berdamai, tapi ada kesalahpahaman lagi lah," ujarnya.

Juru parkir dan kuli panggul, lanjut Kardi, sudah lama berada di sana sehingga mereka sebenarnya ada yang saling mengenal.

Atas kasus ini, kepolisian pun tengah melakukan pengejaran kepada terduga tersangka pelaku pengeroyokan hingga meninggal tersebut.