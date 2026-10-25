Aksi Penyerangan Berdarah di Pasar Induk Caringin, Satu Orang Tewas

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Penyerangan menggunakan senjata tajam terjadi di kawasan Pasar Induk Caringin, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Sabtu (24/10/2026) petang.

Akibat kejadian tersebut, satu orang tewas, sedangkan dua korban lainnya mengalami luka-luka, satu di antaranya kritis.

Peristiwa berdarah itu terjadi sekitar pukul 17.50 WIB di area Ruko Blok B-,2, dekat Bank Mega Pasar Induk Caringin.

Saat kejadian, para korban yang bekerja sebagai petugas parkir tiba-tiba diserang sekelompok orang tak dikenal yang diperkirakan berjumlah sekitar 30 orang.

Korban meninggal dunia diketahui bernama FR (22). Sementara itu, korban bernama T (37) berada dalam kondisi kritis, dan korban bernama AS (34) mengalami luka parah di siku kiri serta jari putus.

Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bandung Kiwari untuk mendapatkan penanganan medis.

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Kapolsek Babakan Ciparay AKP Kardi membenarkan informasi soal adanya peristiwa penyerangan yang mengakibatkan korban jiwa tersebut.

Polisi saat ini tengah menangani dan menyelidiki peristiwa berdarah itu.