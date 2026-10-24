Gegara Lahan Parkir, Pria di Depok Jadi Korban Penusukan oleh Oknum Ormas
jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang juru parkir berinisial ES jadi korban penganiayaan oleh diduga anggota organisasi masyarakat (ormas) di Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
Penganiayaan tersebut terjadi gegara lahan dan uang jatah parkir.
Katim Jaguar Polres Metro Depok Ipda Suwinta mengatakan, awalnya ES menggantikan pelaku menjadi juru parkir di sebuah rumah makan.
Kemudian, korban menyetorkan uang parkir senilai Ro 30 ribu, dan pelaku merasa tidak terima.
“Pelaku dulu megang markir di situ. Tiba-tiba masuklah korban ini dipekerjakan di situ, setoran ke pelaku gitu. Setorannya dikasih Rp 30 ribu, ribut-ribut gara-gara setoran," ucap Suwinta dikutip Sabtu (24/10/2026).
Ia menerangkan, pelaku dan korban pun cekcok melalui chat WhatsApp dan saling menantang.
Pelaku kemudian menghampiri korban ke kontrakan yang tak jauh dari rumahnya, korban ditusuk sebanyak tiga kali.
"Diambil pisau, dan langsung ke situ (kontrakan korban). Jadi lehernya dipiting pakai tangan kiri, ditusuk pakai pisau itu,” ungkapnya.
Gegara memberi setoran parkir Rp 30 ribu, juru parkir di Depok jadi korban penusukan
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