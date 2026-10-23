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JPNN.com Jabar Kriminal Cekcok soal Uang Judi Online Berujung Maut, Anak 15 Tahun Tewas di Tangan Ayah Kandung

Cekcok soal Uang Judi Online Berujung Maut, Anak 15 Tahun Tewas di Tangan Ayah Kandung

Jumat, 23 Oktober 2026 – 17:35 WIB
Cekcok soal Uang Judi Online Berujung Maut, Anak 15 Tahun Tewas di Tangan Ayah Kandung - JPNN.com Jabar
Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto dalam konferensi pers pengungkapan kasus penganiayaan berujung kematian di Mapolresta Bandung, Jumat (23/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Gara-gara cekcok soal uang Rp500 ribu untuk judi online (judol), seorang ayah di Cicalengka, Kabupaten Bandung, tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun hingga tewas.

Pelaku berinisial DR (37) diduga melampiaskan amarahnya kepada RR setelah remaja tersebut berusaha membela ibunya yang terlibat pertengkaran dengan sang ayah.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengungkapkan, peristiwa tragis itu terjadi pada Senin (19/10/2026).

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Perselisihan bermula ketika DR meminta uang Rp500 ribu kepada istrinya untuk bermain judi online.

“Dari keterangan, uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online,” kata Tri saat konferensi pers di Mapolresta Bandung, Jumat (23/10/2026).

Di tengah pertengkaran kedua orang tuanya, RR berusaha melindungi sang ibu. Namun, upaya remaja itu justru memicu kemarahan pelaku.

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“Korban ingin membantu ibunya karena bapaknya mungkin berdebat. Kemudian korban berusaha untuk membela ibunya,” ujar Tri.

DR yang tersulut emosi kemudian melakukan kekerasan terhadap anaknya hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Polresta Bandung mengungkap kasus penganiayaan berat berujung kematian yang menewaskan seorang anak berusia 15 tahun, di tangan ayah kandungnya sendiri.
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TAGS   polresta bandung penganiayaan anak penganiayaan ayah kombes tri suhartanto pembunuhan anak pembunuhan anak cicalengka anak bela ibu

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