Cekcok soal Uang Judi Online Berujung Maut, Anak 15 Tahun Tewas di Tangan Ayah Kandung

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Gara-gara cekcok soal uang Rp500 ribu untuk judi online (judol), seorang ayah di Cicalengka, Kabupaten Bandung, tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun hingga tewas.

Pelaku berinisial DR (37) diduga melampiaskan amarahnya kepada RR setelah remaja tersebut berusaha membela ibunya yang terlibat pertengkaran dengan sang ayah.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengungkapkan, peristiwa tragis itu terjadi pada Senin (19/10/2026).

Baca Juga: 10 Rumah dan Gudang Kayu Hangus Dilalap Api di Bandung

Perselisihan bermula ketika DR meminta uang Rp500 ribu kepada istrinya untuk bermain judi online.

“Dari keterangan, uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online,” kata Tri saat konferensi pers di Mapolresta Bandung, Jumat (23/10/2026).

Di tengah pertengkaran kedua orang tuanya, RR berusaha melindungi sang ibu. Namun, upaya remaja itu justru memicu kemarahan pelaku.

“Korban ingin membantu ibunya karena bapaknya mungkin berdebat. Kemudian korban berusaha untuk membela ibunya,” ujar Tri.

DR yang tersulut emosi kemudian melakukan kekerasan terhadap anaknya hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.