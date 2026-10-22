Polisi Ungkap Pengakuan Dokter Pencabul Anak di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dokter umum berinisial IS yang diduga mencabuli anak kandungnya sendiri tidak mengakui perbuatannya saat diperiksa penyidik Polda Jawa Barat.

Padahal, anak perempuan yang baru berusia empat tahun itu dilaporkan mengalami infeksi gonore.

Kasus ini masih didalami penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jabar.

Direktur Ditres PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan IS ditangkap di sebuah kamar apartemen di Bekasi pada Rabu (21/10/2026) dini hari.

Sebelum diamankan, pelaku diduga membawa anaknya selama hampir satu bulan.

Menurut Rumi, persoalan rumah tangga yang berujung pada proses perceraian diduga menjadi latar belakang peristiwa tersebut. IS disebut membawa anaknya di tengah konflik dengan mantan istrinya.

“Berdasarkan keterangan kami dengan psikolog dari UPTD Provinsi Jawa Barat, memang ini berawal dari konflik keluarga, suami istri, entah terjadi apa perebutan anak. Jadi anak dibawa oleh si bapak karena saat itu, di luar penyidikan, dalam proses perceraian,” kata Rumi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (22/10/2026).

Rumi mengatakan, selama dibawa pergi, korban berada bersama ayah kandungnya selama sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Saat ditemukan polisi, kondisi fisik korban disebut dalam keadaan sehat.