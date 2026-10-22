JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Dokter Pelaku Cabul Anak Kandung di Bandung Ditangkap, Begini Awal Kasus Terungkap

Dokter Pelaku Cabul Anak Kandung di Bandung Ditangkap, Begini Awal Kasus Terungkap

Kamis, 22 Oktober 2026 – 18:18 WIB
Dokter Pelaku Cabul Anak Kandung di Bandung Ditangkap, Begini Awal Kasus Terungkap - JPNN.com Jabar
Direktur Ditres PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari didampingi Plh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Irfan Nurmansyah dalam press release tindak pidana pencabulan anak di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (22/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang dokter berinisial IS ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual di Kota Bandung.

Korbannya tak lain anak kandungnya yang berusia 4 tahun. Tindak pencabulan diduga terjadi di kediaman orang tua pelaku pada Juli 2025.

IS ditangkap penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) di kamar apartemen di Kabupaten Bekasi, pada Rabu (21/10/2026) dini hari.

Baca Juga:

Direktur Ditres PPA dan PPO Kombes Rumi Untari mengatakan perbuatan pencabulan itu dilakukan pelaku terhadap anaknya, setahun lalu. 

Kasus ini terungkap setelah kecurigaan ibu korban yang mendapati anaknya tengah memeragakan adegan dewasa.

Saat ditanya kepada anaknya, korban menjawab bila ayahnya memperlihatkan video adegan tak senonoh kepadanya. 

Baca Juga:

"Saat itu korban tiba-tiba memeragakan adegan dewasa. Ibu korban kemudian bertanya 'Tahu dari mana seperti itu?'. Korban menjawab, 'Tahu dari HP tersangka atau bapaknya.'," kata Rumi dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (22/10/2026).

Tak sampai di situ, pelaku juga memasukkan jarinya ke area kelamin korban, hingga anaknya terpapar virus gonore.

Polda Jabar mengungkap awal mula kasus pencabulan anak oleh dokter di Kota Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar pencabulan anak pelecehan seksual anak dokter cabul modus dokter cabul ditres ppa dan ppo polda jabar dokter bandung kombes rumi untari

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU