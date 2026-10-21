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Satpol PP Depok Bidik Ratusan Bangunan Liar di Lokasi Ini, Bersiap Dibongkar!

Rabu, 21 Oktober 2026 – 20:00 WIB
Satpol PP Depok Bidik Ratusan Bangunan Liar di Lokasi Ini, Bersiap Dibongkar! - JPNN.com Jabar
Penertiban bangunan liar. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok bersiap menertibkan sekitar 180 bangunan liar yang berdiri di sepanjang Jalan Raya Jakarta-Bogor.

Penertiban tersebut menyasar bangunan yang menggunakan area milik negara, termasuk trotoar dan saluran drainase.

Rencana penertiban mencakup kawasan mulai dari Simpangan Depok hingga perbatasan Cibinong.

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Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang selama ini digunakan untuk mendirikan bangunan liar, termasuk tempat usaha pedagang kaki lima (PKL).

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP Kota Depok, Raden Agus Mohammad, mengatakan penertiban direncanakan menyasar kawasan sekitar Situ Cilangkap hingga ruas Jalan Raya Jakarta-Bogor yang melintasi Kelurahan Jatijajar dan Kelurahan Sukamaju.

“Insyaallah, kami nanti akan melakukan pembongkaran di area Situ Cilangkap, kemudian di Jalan Raya Jakarta-Bogor, dari Simpangan Depok sampai perbatasan Cibinong. Jumlahnya hampir 180 bangunan,” ujar Agus.

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Penertiban untuk Mengembalikan Fungsi Fasilitas Umum

Menurut Agus, penertiban dilakukan agar fasilitas umum dapat kembali digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Satpol PP Depok akan menertibkan ratusan bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Jakarta-Bogor. Simak informasi lengkapnya di sini
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TAGS   kota depok satpol pp depok bangunan liar penertiban bangunan liar situ cilangkap jalan raya jakarta-bogor

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