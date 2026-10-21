Polda Jabar Tangkap Dokter Terduga Pelaku Pencabulan Anak Kandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi menangkap seorang dokter yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya masih berusia 3 tahun.

Dokter tersebut diamankan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jawa Barat.

"Sudah diamankan, saat ini masih menjalani pemeriksaan," kata Direktur Ditres PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2026).

Rumi mengatakan, pihaknya akan segera merilis kasus dugaan pencabulan tersebut. Namun, sebelum itu, penyidik masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokter yang telah diamankan.

"Kami juga masih nunggu visum. Nanti di ekspose," singkatnya.

Sebelumnya, dugaan pencabulan terhadap anak kandung berusia 3 tahun yang diduga dilakukan seorang dokter di Kota Bandung terungkap setelah korban mengalami luka pada alat kelamin dan dinyatakan terinfeksi gonore.

Kasus tersebut kini ditangani Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jabar, sementara keberadaan korban dilaporkan belum diketahui setelah diduga dibawa ayahnya sejak 28 September 2026.

Kuasa hukum korban dari Jabar Bantuan Hukum Debi Agusfriansa mengatakan peristiwa tersebut terungkap saat ibu korban berinisial MS didatangi oleh anaknya dan memeragakan adegan dewasa. Dengan rasa kaget, ia mengatakan ibu korban menanyakan kepada anaknya bagaimana bisa mengetahui hal itu.